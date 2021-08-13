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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.06 مليار درهم أرباح "الدار العقارية" خلال النصف الأول

صدى البلد

حققت الدار العقارية أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 1.06 مليار درهم بزيادة 35% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 521 مليون درهم بنمو 8% على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات الدار العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 4.23 مليار درهم بزيادة 12% على أساس سنوي في حين ارتفعت إيرادات الدار للتطوير خلال الربع الثاني بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1,35 مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية للشركة أن الربح الإجمالي قفز بواقع 10% ليبلغ 444 مليون درهم، وهو ما يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الإيرادات القوية من المشاريع التطويرية وارتفاع دخل أعمال إدارة المشاريع القائمة على الرسوم .

وسجلت الشركة خلال الربع الثاني مبيعات قياسية خلال ربع واحد بقيمة 2.35 مليار درهم، مما رفع إجمالي المبيعات خلال النصف الأول إلى 3.4 مليار درهم، مؤكدة بذلك نجاح المشاريع التطويرية الجديدة، والتي ستوفر الدخل للشركة طوال مدة إنجاز المشروع، في تحقيق مبيعات سريعة، حيث تضمنت 669 فيلا عبر مشروعي "نويا لوما" و"نويا فيفا".

وأوضحت أن مبيعات المشاريع التطويرية ساهمت خلال هذه الفترة في زيادة الإيرادات التراكمية بنسبة 28% على أساس ربعي لتصل إلى 4.25 مليار درهم، مشيرة إلى أن المقيمين من غير الإماراتيين والمستثمرين الأجانب يشكلون نسبة 42% من إجمالي المشترين، فيما ارتفعت التحصيلات النقدية بمقدار 36% على أساس سنوي إلى 1,06 مليار درهم.

كما نمت إيرادات الدار للاستثمار بنسبة 15% لتبلغ 874,5 مليون درهم خلال الربع الثاني، وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% إلى 375.1 مليون درهم وذلك بفضل استقرار معدلات الإِشغال عبر محفظة الدار المتنوعة من العقارات الاستثمارية وارتفاع مساهمات "بروفيس" والدار للتعليم.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية " إن مجموعة الدار العقارية شهدت خلال الـ 12 شهراً الماضية انتعاشاً كبيراً عبر مختلف أعمالها، حيث سجلت عمليات إطلاق المشاريع التطويرية قفزة كبيرة، وارتفعت الرسوم المتأتية من إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية نتيجة تسارع وتيرة إنجاز المشاريع، كما نجحت الشركة في توسيع نطاق أعمال إدارة العقارات والتعليم".

وأضاف " أن هذا النمو جاء مدعوماً بالإقبال الكبير من مختلف المستثمرين والمستخدمين النهائيين على العقارات الرئيسية في أبوظبي، إضافة إلى تحسين السياسات الداعمة للاستثمار، كما أثمر تميّز الدار في رفد السوق بأفضل المنتجات في الوقت الأمثل عن زيادة مضطردة في مبيعات المشاريع التطويرية خلال العام الماضي لتبلغ رقماً قياسياً يعادل 2,35 مليار درهم في الربع الثاني".

وقال " إنه بالاستفادة من مركزنا المالي القوي الذي يتخطى 4 مليار درهم، بجانب التسهيلات المصرفية غير المسحوبة بقيمة 4.5 مليار درهم، تتوقع الدار أن تحافظ على وتيرة نشاطها المتسارعة خلال الأشهر المقبلة واغتنام الفرص الاستثمارية الجذابة التي توفرها دورة السوق الحالية، وسنواصل إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مواقع مهمة، ودفع عجلة نمو أصولنا وتنويع محفظتنا الاستثمارية".

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