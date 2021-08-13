القاتل عمره عامان .. وفاة رجل على يد ابنه الأصغر

لقي أب بالغ من العمر 29 عاما، بعد أن تلقى طلقتين من الرصاص في ظهره بواسطة المسدس الذي كان يحمله في جيب سترته و إطلاق طفله الصغير أعيرة نارية دون أن يقصد .

وفقا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن ماركوفيا دورهام البالغ من العمر 29 عاما، يجلس على الأريكة في منزله برفقة طفله الصغير و ترك السلاح الذي كان بحوزته على الطاولة و لم يتخيل أن يقع السلاح في يد ابنه الصغير . .



حسب تقرير الشرطة ، فإن والدة الطفل روت انها تركت المنزل لمدة ساعة للخروج لشراء مستلزمات للمنزل، و حينما عادت وجدت زوجها جثة هامدة و السلاح في يد ابنها الصغير.

حاولت السيدة أن تنزع السلاح من يد طفلها الصغير بكل هدوء حتى لا يصيبها بالخطأ كما أصاب والده، و نجحت بالفعل في نزع السلاح و سؤال الطفل عما حدث.

أدركت السيدة ما حدث من خلال وصف طفولي بسيط، أن الطفل عثر على ذلك " السلاح"، و كان يرغب في استخدامه كالأبطال في أفلام الكارتون .