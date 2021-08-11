الأم الشيطانة.. اشتركت مع عشيقها في قتل طفلتها ذات الـ 3 سنوات

كشفت مقاطع فيديو نشرت عبر تطبيق “تيك توك” لأم قاتلة وهي ترقص مع ابنتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات قبل أسبوع من ضربها بشراسة حتى الموت في جريمة شيطانية بالاشتراك مع عشيقها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، حكم على نيكولا بريست ، ذات الـ23 عاما، بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة القتل غير العمد لابنتها الصغيرة، بعد أن عثرت الشرطة البريطانية عليها ميتة بجروح خطيرة في صدرها، بمنزلها في منطقة برمنجهام البريطانية.

كما سجن عشيق المتهمة لمدة 14 سنة بتهمة القتل الغير العمد ومساعدة المتهمة على إخفاء الأدلة قتل الطفلة الصغيرة، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لاعتراف المتهمين الذي اعترفوا بسحل الفتاة الصغيرة بسبب مقاطعتها لهم أثناء علاقتهم الحميمية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في الأشهر التي سبقت وفاة الطفلة، تم استخدامها من قبل والدتها للظهور في العديد من مقاطع الفيديو المزعجة، حيث يوضح أحد المقاطع الأم وهي تمسك ذراع ابنتها بقسوة وتحركها مثل الدمية لإجبارها على الرقص على أنغام الموسيقى.