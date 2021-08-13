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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن بنى سويف إنفاذ أم وثلاث من أطفالها وإيداعهم بمركز استضافة المرأة

تضامن بني سويف: إنفاذ أم وأطفالها وإيداعهم بمركز استضافة المرأة

وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن ببني سويف

أعلنت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بنى سويف، اليوم الجمعة، إنقاذ فريق التدخل السريع بقيادة صالح أحمد السقا بالتعاون مع فريق أطفال وكبار بلا مأوى أسرة مكونة من أم وثلاث من أطفالها مقيمين بأحد شوارع المحافظة.

وأوضحت أبو زيد أنه تم التعامل وإنقاذ الأسرة وتم إيداعهم فى مركز إستضافة المرأة وتسكينهم.

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كما أعلنت إحسان أبو زيد إطلاق مديرية التضامن فى بنى سويف مبادرة عامك الدراسى همنا الأساسى والتى تهدف إلى رفع الأعباء من على كاهل أولياء الامور من محدودى الدخل، إيمانا من المديرية بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وكذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.

ورحبت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكل المتعاونين من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى المبادرة.

بني سويف التضامن استثمار احمد السقا التضامن الاجتماعي يوم الجمعة وزارة التضامن

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