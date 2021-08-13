نقلة فى مشواري|حلمي عبد الباقي: تعليقات الجمهور على بعتذرلك أثلجت صدري

حل المطرب حلمى عبد الباقى ضيفا على موقع صدى البلد فى ندوة للحديث عن أغنيته الجديدة “ بعتذرلك ” ، التى حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية .

وكشف حلمى عبد الباقى خلال حواره المصور مع صدى البلد عن تفاصيل أغنيته الجديدة بعتذرلك ، حيث أكد الأغنية بمثابة بداية جديدة بالنسبة له .

وتابع حلمى عبد الباقى ، اعتبر أغنية بعتذرلك نقلة جديدة فى مشوارى الفنى ، وهى من كلمات إبراهيم محمد والحان اسلام عاطف وتوزيع المايسترو أسامة سعيد ، وجميعاً أوجه لهم الشكر على المجهود الذى بذلوه فى الأغنية ، التى لاقت استحسان الناس.

ويضيف حلمى عبد الباقى ، بمجرد طرح البرومو وجدت ردود أفعال جيدة للغاية ، حتى اننى قمت بالاحتفاظ ببعض التعليقات ، وبعض طرحها وجدت ثناء من قبل الجمهور عليها ، فالأمر أثلج صدرى.

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نسب المشاهدة :

مكن الفنان حلمى عبد الباقى من تحقيق نسب مشاهدة عالية من خلال أغنيته الجديدة بعتذرلك، والتى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب .

وحقق الفنان حلمى عبد الباقى ما يزيد على 600 الف مشاهدة فى غضون أيام معدودة من طرح الأغنية.