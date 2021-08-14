انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لتجديد الشبكات بالقليوبية .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه عن مناطق "منطي وأرض الحافي" وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت ولمدة 5 ساعات.

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أوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه بشارع أحمد عرابي والشوارع الجانبية.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.



وبدأ محافظ القليوبية ، الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها، حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها ، حيث تم عمل مقايسة للطريق بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.

كما تابع محافظ القليوبية ، جولته بتفقد محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.



واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.



واختتم الهجان جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائرى.