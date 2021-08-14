عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لتجديد الشبكات بالقليوبية .. اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه عن مناطق "منطي وأرض الحافي" وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت ولمدة 5 ساعات.

أقرا أيضا:
القليوبية في 24 ساعة| الهجان يعتمد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 230 درجة.. ضبط 15 سيارة تلقي المخلفات على الطريق الدائري والحر.. ضبط 17 تاجر مخدرات بحملة أمنية
 

أوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه بشارع أحمد عرابي والشوارع الجانبية.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.


وبدأ محافظ القليوبية ، الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها، حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها ، حيث تم عمل مقايسة للطريق  بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.
كما تابع محافظ القليوبية ، جولته بتفقد محيط  قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع  أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.


واختتم  الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائرى.

القليوبية شبرا الخيمة مياة الشرب انقطاع المياه محافظة القليوبية

موضوعات متعلقة

كهرباء القليوبية: فصل التيار عن 9 مناطق لمدة 15 ساعة السبت المقبل

ضبط 15 سيارة تلقي المخلفات على الطريق الدائري والحر فى القليوبية

محافظ القليوبية يناقش تدبير الاعتمادات المالية للمشاريع القومية بـ بنها

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة ببنها وشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز .. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

أسباب كثرة التثاؤب عند الاستغفار .. 30 حقيقة لا تعرفها

وفقا للقانون.. هذا النوع من الموظفين لا يجوز لهم تسجيل حالات الزواج والطلاق

روسيا .. العثور على المروحية المنكوبة في كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

رئيس الطب الوقائي: تصنيع لقاح فاكسيرا سينوفاك إنجاز.. وكل اللقاحات آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ