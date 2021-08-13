جامعة الأزهر تنعى شهداء الوطن وتشيد بجهود أبطال القوات المسلحة في دحر الإرهاب

تقدمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء والمواساة إلى شهداء الوطن و الواجب، خيرة أجناد الأرض من أبطال القوات المسلحة المصرية.



ونعت جامعة الأزهر ببالغ الأسى والحزن شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة، الذين استشهدوا خلال تأدية الواجب، وملاحقتهم للعناصر العناصر الإرهابية.



وأعرب فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية توحد الشعب المصري، وتجعله يقف صفًّا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم؛ لحفظ أمن واستقرار الوطن، ومواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.



سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.