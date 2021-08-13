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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

السعودية.. الموافقة
السعودية.. الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

 

وتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل قرارات عدة، بينها  النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.

 

كما شملت التعديلات السعودية أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده، على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.

 

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وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام العمل، إلى أنه على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا تم اعتبار التسوية ملغاه، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره.

 

كما يلغي قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

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