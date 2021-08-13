تأثير سد النهضة على السعودية ..أستاذ بجامعة القصيم يوضح

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، حقيقة تأثير سد النهضة على أجواء المملكة.

قال المسند في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن بحيرة سد النهضة أصغر وأبعد من أن تؤثر على أجواء إثيوبيا نفسها، أو السودان ولن تؤثر على أجواء السعودية.

أضاف "حتى لو كانت بحيرة سد النهضة ‏أكبر من الواقع بعشر مرات فلن يؤثر هذا على طقس السعودية.. بل حتى لو أصبحت البحيرة بحجم بحيرة ميشيجن شمال الولايات ‏المتحدة البالغة (58000كم2) أيضا لن تؤثر على طقس السعودية".

وتابع المسند "سيكون التأثير المتوقع محليا حول البحيرة فقط.. يتمثل ذلك بانخفاض طفيف في درجة الحرارة ‏نهاراً وارتفاعها مساء، وارتفاع درجة الرطوبة النسبية حول بحيرة سد النهضة.. وربما يؤثر محلياً على زيادة الأمطار فوق البحيرة وما حولها فقط".

وأضاف أستاذ المناخ السابق "ولذلك التأثير سيكون طفيفا ومقتصرا على البحيرة وتخومها.. ولن يتأثر طقس السودان ولا مصر ولا اليمن نتيجة لبحيرة سد النهضة فضلاً عن السعودية‏".

وأكمل "من يدعي أن بحيرة سد النهضة ستؤثر على أجواء وأمطار السعودية؟ مثله مثل من يدعي أن بحيرة منتزه سلام في الرياض ‏تؤثر على كمية الأمطار في منطقة الرياض".

أشار المسند إلى أن العوامل الطبيعية التي قدرها الله والمؤثرة على الأمطار في السعودية هي عوامل ومكونات كبرى وعظمى على مستوى محيطات ‏وبحار: كالمحيط الأطلسي، والبحر المتوسط، وبحر العرب، والمحيط الهندي، ونسبياً البحر الأحمر، حتى الخليج العربي أثره محدود.

وتسائل الدكتور السعودي "أين ‏الثرى من الثريا؟ والسها من سهيل؟ لمن تطلع إلى أثر ستتركه بحيرة سد النهضة الإثيوبي على طقس السعودية".

أوضح أن بحيرة السد العالمي بمصر، هي بحجم يفوق بحيرة سد النهضة الأثيوبي، وتبعد عن الساحل الغربي السعودي نحو 500كم، ولليس لها أثرا على أجواء وأمطار جنوبي ‏مصر أو شمالي السودان فضلا على غربي السعودية.

وقال إنه عند امتلاء سد النهضة يمكن أن يشكل بحيرة بطول ‏246 كلم‏، ومساحتها ‏1874 كلم2‏، وتبعد عن الساحل الغربي السعودي نحو 1000كم.