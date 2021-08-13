عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأثير سد النهضة على السعودية ..أستاذ بجامعة القصيم يوضح

حقيقة تأثير سد النهضة
حقيقة تأثير سد النهضة على السعودية

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، حقيقة تأثير سد النهضة على أجواء المملكة.

 

قال المسند في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن بحيرة سد النهضة أصغر وأبعد من أن تؤثر على أجواء إثيوبيا نفسها، أو السودان ولن تؤثر على أجواء السعودية.

 

أضاف "حتى لو كانت بحيرة سد النهضة ‏أكبر من الواقع بعشر مرات فلن يؤثر هذا على طقس السعودية.. بل حتى لو أصبحت البحيرة بحجم بحيرة ميشيجن شمال الولايات ‏المتحدة البالغة (58000كم2) أيضا لن تؤثر على طقس السعودية".

 

وتابع المسند "سيكون التأثير المتوقع محليا حول البحيرة فقط.. يتمثل ذلك بانخفاض طفيف في درجة الحرارة ‏نهاراً وارتفاعها مساء، وارتفاع درجة الرطوبة النسبية حول بحيرة سد النهضة.. وربما يؤثر محلياً على زيادة الأمطار فوق البحيرة وما حولها فقط".

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

وأضاف أستاذ المناخ السابق "ولذلك التأثير سيكون طفيفا ومقتصرا على البحيرة وتخومها.. ولن يتأثر طقس السودان ولا مصر ولا اليمن نتيجة لبحيرة سد النهضة فضلاً عن السعودية‏".

 

وأكمل "من يدعي أن بحيرة سد النهضة ستؤثر على أجواء وأمطار السعودية؟ مثله مثل من يدعي أن بحيرة منتزه سلام في الرياض ‏تؤثر على كمية الأمطار في منطقة الرياض".

 

أشار المسند إلى أن العوامل الطبيعية التي قدرها الله  والمؤثرة على الأمطار في السعودية هي عوامل ومكونات كبرى وعظمى على مستوى محيطات ‏وبحار: كالمحيط الأطلسي، والبحر المتوسط، وبحر العرب، والمحيط الهندي، ونسبياً البحر الأحمر، حتى الخليج العربي أثره محدود.

 

وتسائل الدكتور السعودي "أين ‏الثرى من الثريا؟ والسها من سهيل؟ لمن تطلع إلى أثر ستتركه بحيرة سد النهضة الإثيوبي على طقس السعودية".

 

أوضح أن بحيرة السد العالمي بمصر، هي بحجم يفوق بحيرة سد النهضة الأثيوبي، وتبعد عن الساحل الغربي السعودي نحو 500كم، ولليس لها أثرا على أجواء وأمطار جنوبي ‏مصر أو شمالي السودان فضلا على غربي السعودية.

 

وقال إنه عند امتلاء سد النهضة يمكن أن يشكل بحيرة بطول  ‏246 كلم‏، ومساحتها ‏1874 كلم2‏، وتبعد عن الساحل الغربي السعودي نحو 1000كم.

سد النهضة السعودية طقس السعودية أجواء السعودية اثيوبيا امطار

موضوعات متعلقة

السفارة السعودية تصدر تحذيرا شديدا لمواطنيها في جورجيا

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أستاذ موارد مائية : إثيوبيا تحتاج 50 سنة لتشغيل سد النهضة ..فيديو

ترشيحاتنا

يلا بينا نهزر.. مصطفى كامل يطرح أحدث أغاني ألبومه باللون الشعبي

اهربوا واختبئوا.. إغلاق قاعدة عسكرية في واشنطن بسبب حادث أمني

لف حواليه الحبل|كشف لغز العثور على جثة طالب بمقابر أطفيح

فوزى: نقل ولاية هيئة التنمية السياحية لولاية وزارة الإسكان يمنع تسقيع الأراضى

موظفو آبل متخوفون من تقنية الشركة لفحص صور مستخدمي آيفون

أدعية تفتح أبواب الرزق .. احرص عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

السيطرة على حريق فى مصنع أحذية بالقليوبية

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

الأردن يعزي مصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

فيديوجراف.. بعضها ليس له علاج.. 8 أنواع منتشرة لـ فيروس الهربس

المزيد

ساحة رأي

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ