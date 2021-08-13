عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزارة التعليم تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

السعودية
السعودية

اتمت وزارة التعليم السعودية، استعداداتها في كل المدارس؛ لاستقبال الطلاب والطالبات ومعلميهم، للعودة الحضورية في المدارس، للعام الدراسي الجديد.

 

وأعدت  قناة "العربية"، تقريرا لها، رصدت فيه استعدادات إحدى المدارس الابتدائية التابعة لوزارة التعليم، من توافر الكتب الدراسية، وتجهيز الفصول الدراسية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

 

وعرض التقرير حزمة الكتب الجديدة من مناهج المرحلة الابتدائية، من بينها منهج اللغة الإنجليزية الذي يدرس لأول مرة في هذه المرحلة.

 

txt

السعودية.. الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

txt

قرار مهم من السعودية بشأن استقبال المعتمرين من دول النطاقات غير الخضراء

 

وأوضح مدير عام التعليم في الرياض، حمد الوهيبي، أنه تم تسلم 108 مبانٍ خلال عام واحد، بتكلفة 735 مليون ريال، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، مبينًا أنه تم ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب لكافة المدارس الحكومية.

 

وأضاف أنه تم ضخ 264 ألف مادة احترازية في المدارس شملت أجهزة قياس الحرارة والمعقمات، والمناديل، والكمامات وغيرها

السعودية وزارة التعليم العام الدراسي المدارس الحكومية الكتب الدراسية

موضوعات متعلقة

تأثير سد النهضة على السعودية ..أستاذ بجامعة القصيم يوضح

السفارة السعودية تصدر تحذيرا شديدا لمواطنيها في جورجيا

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

سفير تونس في مصر: الحكومة المقالة كانت بعيدة عن المواطنين.. فيديو

سفير تونس بالقاهرة: الرئيس قيس سعيد استجابة لنبض الشارع.. فيديو

المصرية هانيا الحمامي تتوج بـ لقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري

شاهد.. ليلى علوي تتمايل في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

بعد اعتداء المخرج محمد سامي عليها.. قرار حاسم من الفنانة إيمي سالم

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

اﻟﻤﺰﻳﺪ