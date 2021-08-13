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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ليلى علوي تتمايل في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

ليلي علوي
ليلي علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، مقطع فيديو من حفل الهضبة عمرو دياب، الذي أقيم أمس في مارينا لليخوت بمنتجع مراسي بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت" علوي" خلال الفيديو وهي تتمايل على أغنية الهضبة يا انا يا لا، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها المميزة.

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا جديدا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، وذلك في منتجع مراسي بالساحل الشمالي.

ونشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات لحفل عمرو دياب في مارينا اليخوت، وظهر الهضبة في إحدى الفيديوهات وهو يلمح إلى العودة لدينا الشربيني. 

عقب غناء عمرو دياب لأغنية برج الحوت، رد على أحد الحاضرين من الجمهور قائلا "هنرجع"، وهو ما اعتبره الحاضرون إشارة إلى اقتراب عودة علاقته مع دينا الشربيني. 

https://www.instagram.com/reel/CShhf17Iu5V/?utm_medium=copy_link

 

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IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢٠٢٨٥٤
IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢٠٢٨٢٤
IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢٠٢٨٢٤
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IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢٠٢٧٥٦
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IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢٠٢٧٣٢
IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢٠٢٧٠٩
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ليلى علوي حفل الهضبة عمرو دياب الساحل الشمالي تتمايل

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