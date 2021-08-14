عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف النقاب عن نسختها القوية سنتافي 2022

هيونداي تكشف النقاب
هيونداي تكشف النقاب عن نسختها القوية سنتافي 2022

تواصل شركة هيونداي رائدة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها  داخل هذا المجال، من خلال باقة من الاصدارات القوية و المتنوعة، مثل فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

حيث كشفت هيونداي عند نسختها الجديدة من ايقونتها سنتافي مع اطلالة 2022، و التي ستنضم في القريب داخل اسطول سياراتها بالولايات المتحدة الامريكية، حيث تقدم السيارة بقدرات هجينية تتمثل في محرك بنزين بسعة 1600 سي سي متصل بشاحن توربيني، بالإضافة إلى دعم اخر من محرك كهربائي مع بطارية 13.8 كيلو وات في الساعة.

 

و بهذه القدرات تتمكن السيارة من انتاج 261 حصان، مع 350 نيوتن/متر من عزم الأقصى للدوران، بينما تأتي بخيارات اخرى مثل محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2500 سي سي، يستطيع أنت ينتج قوة قدرها 191 حصان، و 247 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

كما تأتي بمحرك اخر رباعي الاسطوانات أيضا مدعم بشاحن توربيني، يستطيع أن يولد قوة قدرها 277 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 422 نيوتن/متر، مع سعة لتريه تقدر بـ 2500 سي سي.

تصميم السيارة هيونداي سنتافي 2022

 

و تحتوي السيارة هيونداي سنتافي 2022 على شبكات أمامية فضية اللون متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، بالإضافة إلى مصابيح جانبية كبيرة نسبيًا، و فتحة سقف بانوراما، و سبويلر رياضي مثبت اعلى الزجاج الخلفي، إلى جانب زعنفة القرش الخلفية، مع اقطاب ثنائية مزدوجة، و شريط عاكس للضوء، و اقواس نصف دائرية تزين منطقة العجلات و التي تعتمد بشكل كبير على المفهوم الرياضي.

 

و يذكر أن هيونداي سنتافي 2022 سوق تبدأ اسعارها من 40.535 الف دولار امريكي، أي ما يعادل 628 الف جنيه.

هيونداي السيارات SUV شركة هيونداي سنتافي بسبب انقطاع الكهرباء السيارة

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز .. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

أسباب كثرة التثاؤب عند الاستغفار .. 30 حقيقة لا تعرفها

وفقا للقانون.. هذا النوع من الموظفين لا يجوز لهم تسجيل حالات الزواج والطلاق

روسيا .. العثور على المروحية المنكوبة في كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

رئيس الطب الوقائي: تصنيع لقاح فاكسيرا سينوفاك إنجاز.. وكل اللقاحات آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ