هيونداي تكشف النقاب عن نسختها القوية سنتافي 2022

تواصل شركة هيونداي رائدة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها داخل هذا المجال، من خلال باقة من الاصدارات القوية و المتنوعة، مثل فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

حيث كشفت هيونداي عند نسختها الجديدة من ايقونتها سنتافي مع اطلالة 2022، و التي ستنضم في القريب داخل اسطول سياراتها بالولايات المتحدة الامريكية، حيث تقدم السيارة بقدرات هجينية تتمثل في محرك بنزين بسعة 1600 سي سي متصل بشاحن توربيني، بالإضافة إلى دعم اخر من محرك كهربائي مع بطارية 13.8 كيلو وات في الساعة.

و بهذه القدرات تتمكن السيارة من انتاج 261 حصان، مع 350 نيوتن/متر من عزم الأقصى للدوران، بينما تأتي بخيارات اخرى مثل محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2500 سي سي، يستطيع أنت ينتج قوة قدرها 191 حصان، و 247 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما تأتي بمحرك اخر رباعي الاسطوانات أيضا مدعم بشاحن توربيني، يستطيع أن يولد قوة قدرها 277 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 422 نيوتن/متر، مع سعة لتريه تقدر بـ 2500 سي سي.

تصميم السيارة هيونداي سنتافي 2022

و تحتوي السيارة هيونداي سنتافي 2022 على شبكات أمامية فضية اللون متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، بالإضافة إلى مصابيح جانبية كبيرة نسبيًا، و فتحة سقف بانوراما، و سبويلر رياضي مثبت اعلى الزجاج الخلفي، إلى جانب زعنفة القرش الخلفية، مع اقطاب ثنائية مزدوجة، و شريط عاكس للضوء، و اقواس نصف دائرية تزين منطقة العجلات و التي تعتمد بشكل كبير على المفهوم الرياضي.

و يذكر أن هيونداي سنتافي 2022 سوق تبدأ اسعارها من 40.535 الف دولار امريكي، أي ما يعادل 628 الف جنيه.