صحة البحر الأحمر: فرق طبية تجوب المدن لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. صور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، قيام فرق طبية بالتجول داخل مدن المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان أن تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم توجيه الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة البحر الأحمر، والتى تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، من عمر 18 عام فأكثر، بجهود مكثفة لتطعيم المواطنين، بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة البحر الأحمر.

واضاف مدير مديرية الصحة فى البحر الأحمر فى بيان له أن حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وأكد بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية،وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19