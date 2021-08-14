المنتج محمد الشاعر يكشف عن تفاصيل موديل كليب لو هتسيب المرسومة.. فيديو

ليست نسخة من سعاد حسني

قال المنتج محمد الشاعر، أن موديل كليب "لو هتسيب" المرسومة تشبه البنت المصرية ، مؤكدا أنها ليست نسخة للفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني.

وأضاف محمد الشاعر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن المطرب محمد حماقي قام بتعديل الرسومات معه أكثر من مرة حتى وصلنا لهذا التصميم.

الرسومات تشبه سعاد حسني

وتابع محمد الشاعر، أنه يشرفنا أن يقال أن الرسومات تشبه سعاد حسني ويزيدنا شرف، مؤكدا أن الألبوم الذي سيطلقه الفنان محمد حماقي ستكون أغانيه متقاربة.

وأشار الشاعر إلى أن الألبوم سيكون به عدد من الأغاني التي بها الأنيمشن والرسومات