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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الإسكان: سلطنا الضوء على عنصر المكان لنقرب المواطن من فرص عمله.. والدولة تقدم تصميمات عمرانية متنوعة دون تمييز طبقي

وزير الاسكان
وزير الاسكان

وزير الإسكان: يحصل الإسكان الاجتماعى والسكن البديل للعشوائيات على 77% من إجمالى عدد الوحدات
وزير الإسكان: سلطنا الضوء على عنصر المكان لنقرب المواطن من فرص عمله
وزير الإسكان: الدولة تقدم تصميمات عمرانية متنوعة دون تمييز طبقى
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قال عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان، إنه تم تنفيذ مليون ونصف المليون وحدة سكنية في عام 2014، منوها إلى أنه يتم أحيانا اشتراك الدولة في المشروعات غير المباشرة مع القطاع الخاص، وهنا تحصل الدولة على حصتها عن طريق وحدات سكنية، مما يوفر للدولة حوالى 150 ألف وحدة سكنية، بخلاف إتاحة قطع أراضٍ للمواطنين، يستخدمونها فى بناء وحداتهم.

وأضاف وزير الإسكان، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم زيادة تسليم وحدات سكنية للمواطنين لنسبة تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة، كاشفا وجود العديد من المبادرات ومنها مبادرة الإسكان الاجتماعى 2014 لتوفير مليون وحدة  سكنية، وخطة تطوير المناطق غير الآمنة، حيث إنه تم الانتهاء من 250 ألف وحدة وإعادة تسكينها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن بداية منظومة الإسكان كانت إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه على مستوى العرض تم العمل على ثلاثة عناصر، منها اختيار المواقع بالقرب من العمل والمراكز الحضارية الرئيسية.

وأكد وزير الإسكان أنه تم تسليط الضوء على عنصر المكان من أجل قرب المواطن من فرصة عمل قائمة أو تهيئة فرص عمل جديدة.

وتابع: “الدولة المصرية تقدم تصميمات معمارية متنوعة تلائم جميع الأجواء، وجميع العادات والتقاليد دون تمييز طبقي فى المستوى الاقتصادى”.

وأردف: "يتم إنشاء مواقع سكنية متكاملة الخدمة وتتمتع بمقاومات العمران المستدام".

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر، على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين.

وأوضح أن الإسكان البديل يتم تسليمه للأهالى كامل التشطيبات والفرش، والذى يقوم بدوره بعمل نقلة اجتماعية والتى من شأنها تغيير حياة المواطن.

وأشار إلى أن إدارة العمران فى الإسكان الاجتماعي تشمل إنشاء الدولة لشركات من صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات كبرى لإدارة العمران المستدام وتوفير الصيانة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأكد أن الدولة المصرية لا تفرق بين مواطنيها، بل تقدم السكن الميسر لكل فئة، حيث تعتبره من حقوق الإنسان.

وقال وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى من الامتداد الشرقى بمدينة بدر بإجمالى 3720 وحدة، منوها إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي الخامس والسابع تتضمن 14 ألفا و400 وحدة سكنية.  

وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14 ألفا و400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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