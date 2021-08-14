سيرين عبد النور تنشر صورة مع طفلة أصيبت فى انفجار بيروت

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لها مع الطفلة التى أصيب وجهها فى انفجار بيروت، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام .

وعلقت سيرين عبد النور قائلة: "بتتذكروا يارا البنت يللي عمرها ٤ سنين يارا انصاب وجها بانفجار بيروت ..

اليوم صارت أحسن نشكر الله وكبرت سنة وانشاء الله كل سنين حياتك يا قمر تكوني فيها محمية من رب العالمين متل ما حماكي بهيداك النهار المشؤوم".

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.



يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.