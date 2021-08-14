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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

صدى البلد


من المؤسف الاعتراف بانه بمرور الوقت  
اختفت تلك المرونة اللازمة 
لاتراجع عن قراراتي المتسرعة والغاضبة 
وضعفت قدرتي علي الاحتكام للعقل 
واصبح لا يوجد متسع من الوقت 
لمزيد من  الصبر  
أصبحت الوجوه المتعددة ترهقني 
والمجاملات عبء لا يحتمل  
نفذت طاقتي  وزادت رغبتي في الرحيل
بدون التفاته واحده....... للخلف

علي الرغم من أراء الكثيرين  
عن المشاعر البارده وعدم الاكتراث 
واستنفاذ طاقتي في محاولات النفي 
تارة بالفعل وتاره بالقول  
فمع مرور الوقت يمكنني الاعتراف 
ان ما رآه الكثيرين به جزء من الحقيقة 
فمازالت رغبتي تزداد يوميا 
في المزيد من المساحة والحرية 
وساعات اطول من الهدوء والصمت

لقد عقدت العزم بانني من الان وصاعد 
لن أظل مستيقظا 
لمطاردة الظلال وفتح الجروح الملتئمة 
أو محاولا الإمساك بخيوط الذكريات المفقودة 
ولن اقضي ساعات الليل 
في جمع الأجزاء المتناثرة 
وسأترك للزمن وحده مسئوليه إصلاح الكسور 
ولضوء النهار مهمة تبديد مخاوفي

من الان وصاعد لن أتكبد عناء البحث 
سوف انتظر هنا لتأتي الي الأفكار 
سوف اتركها تنساب بدون عناء 
من عقلي الي أطراف أصابعي 
سأترك للكلمات وحدها مهمة ربط الحروف 
وللجمل مسئوليه ترتيب الكلمات 
وسأتمسك حتي النهاية بالعيش
بشروطي الخاصة 
تلك الشروط التي قرائها وقبلها 
عدد محدود من البشر

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