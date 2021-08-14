محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

من المؤسف الاعتراف بانه بمرور الوقت
اختفت تلك المرونة اللازمة
لاتراجع عن قراراتي المتسرعة والغاضبة
وضعفت قدرتي علي الاحتكام للعقل
واصبح لا يوجد متسع من الوقت
لمزيد من الصبر
أصبحت الوجوه المتعددة ترهقني
والمجاملات عبء لا يحتمل
نفذت طاقتي وزادت رغبتي في الرحيل
بدون التفاته واحده....... للخلف
علي الرغم من أراء الكثيرين
عن المشاعر البارده وعدم الاكتراث
واستنفاذ طاقتي في محاولات النفي
تارة بالفعل وتاره بالقول
فمع مرور الوقت يمكنني الاعتراف
ان ما رآه الكثيرين به جزء من الحقيقة
فمازالت رغبتي تزداد يوميا
في المزيد من المساحة والحرية
وساعات اطول من الهدوء والصمت
لقد عقدت العزم بانني من الان وصاعد
لن أظل مستيقظا
لمطاردة الظلال وفتح الجروح الملتئمة
أو محاولا الإمساك بخيوط الذكريات المفقودة
ولن اقضي ساعات الليل
في جمع الأجزاء المتناثرة
وسأترك للزمن وحده مسئوليه إصلاح الكسور
ولضوء النهار مهمة تبديد مخاوفي
من الان وصاعد لن أتكبد عناء البحث
سوف انتظر هنا لتأتي الي الأفكار
سوف اتركها تنساب بدون عناء
من عقلي الي أطراف أصابعي
سأترك للكلمات وحدها مهمة ربط الحروف
وللجمل مسئوليه ترتيب الكلمات
وسأتمسك حتي النهاية بالعيش
بشروطي الخاصة
تلك الشروط التي قرائها وقبلها
عدد محدود من البشر