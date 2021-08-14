أصالة تحيى حفلا غنائيا بالسعودية .. 15 الجاري

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا يوم 15 اغسطس الجاري بالسعودية ضمن موسم “حفلات صيف الشرقية”.

طرحت الفنانة أصالة، أغنية جديدة في حب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان “الدنيا لها طعم جديد” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وروجت أصالة للأغنية من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”، وكتبت: “لا تغلق الحياة باباً بوجه منّ أحبّها .. وأنا منّ عشّاقها .. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لاشيء مستحيل".

وتابعت قائلة: "فإرادتي أقوى من الظروف ودائماً هناك فرصة للسّعاده فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح #الدنيا_لها_طعم_جديد هنيئاً لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمه حكيمه عادله في ظل قائد لا يعرف المستحيل #عبد_الفتاح_السيسي”.

“الدنيا لها طعم جديد” كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراج صقر، وانتاج الاوديو أنس نصري.