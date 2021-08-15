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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأساة أم لـ4 أشقاء مصابين بضمور العضلات: بموت كل ما عيني تشوفهم

صدى البلد

استعرض برنامج "واحد من الناس" قصة مأساوية لسيدة تدعى سماح، تعيش مع أولادها الأربعة ،مصابون بمرض “ضمور العضلات”.

وأوضحت السيدة سماح، خلال حوارها مع برنامج" واحد من الناس" المذاع عبر قناة “الحياة”، أن ابنها الكبير أصيب بضمور العضلات فى سن السابعة من عمره،معقبة:" الطبيب طلب تحاليل لباقي الأولاد وللأسف بلغني أنهم يعانون من ضمور العضلات".

وتابعت سماح قائلة:" فى البداية خبيت على زوجى، اللى قاله الدكتور عشان كنت خايفه يسبنا، ولكنه بقى عصبى على الآخر وما استحملتش، فتركت المنزل ورحلت، انا واولادى الـ 4"، معقبة :" الدولة بتصرفلنا معاش تكافل وللاسف الأب هو اللى بياخد ومش بينفق على أولاده".

وأوضحت السيدة أنها، تطلب من الدولة التكفل بعلاج اولادها، معقبة:" بموت كل ما عينى تشوفهم، شوفوا انا بشوفهم كام مرة فى اليوم".

ووجه الأولاد الـ 4 رسالة إلى والدهم الذي تخلى عنهم  قائلين:" ربنا يهديك علينا".

سماح ضمور العضلات العضلات معاش تكافل

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