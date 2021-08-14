أخبار الأهلي|وصافة الدوري وعودة بانون أمام الطلائع وغياب السولية.. وأوجستي يصل القاهرة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

الأهلي يستمر بالمركز الثاني بعد الفوز 2-0 على إنبي في الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي وإنبي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام “وي” ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

عمرو السولية يغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري.. اعرف السبب

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود لاعب وسطه عمرو السولية في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

الأهلي يستعيد بدر بانون ويفقد جهود عمرو السولية أمام طلائع الجيش بالدوري

يعود بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لصفوف ابناء الرداء الأحمر في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

أوجستي.. المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» يصل القاهرة

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.