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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تساوت مع الممر

منتج الإنس والنمس: ميزانية الفيلم 70 مليون جنيه

الإنس والنمس
الإنس والنمس

كشف المنتج هشام عبد الخالق عن كواليس التحضير لفيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدي، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

وقال هشام عبد الخالق لـ "صدى البلد": الفيلم أخذ منا مجهود كبير في تحضيراته، وخصوصا الجرافيك، لأنه كان يهمني أن يخرج بأفضل صورة لامتاع الجمهور.

وأكد هشام عبد الخالق، أن الفيلم تساوت ميزانيته مع فيلم الممر الذي تكلف ميزانية كبيرة جدا تخطت الـ٧٠مليون جنيه.

وكان قد علق محمد هنيدي على تحقيق فيلمه الإنس والنمس 17 مليون جنيه في أول أسبوع من عرضه في السينما.

الإنس والنمس في الصدارة.. 5 ملايين جنيه إيرادات الأفلام المعروضة أمس

محمد هنيدي يعلق على تخطي الإنس والنمس 17 مليون في أسبوع عرض


ونشر محمد هنيدي عبر حسابه بإنستجرام صورة توضح أرباح الفيلم وعلق قائلا: "الحمد لله.. يلا جولتي في السينمات هتبدأ الأسبوع الجاي .. قولولي عايزين تشوفوني في اي مدينة او محافظة في مصر وبرا مصر .. واكتر مدن هتاخد لايكات .. هاجيلها الاسبوع الجاي واللي بعده".

وكان هنيدي قد أكد أن "الإنس والنمس" يحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أنه يقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة بمستوى متطور، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة، قائلًا إنه يراهن على نجاح الفيلم، لأن العمل مكتمل الأركان، وتوفرت له كل مقومات النجاح.

ويظهر محمد هنيدي في الفيلم بإطلالة كوميدية، حيث يعمل في بيت رعب بإحدى المدن الترفيهية، ويقع في حب الفنانة منة شلبي التي تؤدى دور عفريتة، لتجمعه معها مواقف كوميدية ساخرة مع أسرتها.

يشارك في بطولة الفيلم: صابرين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وسليمان عيد، وعارفة عبد الرسول، وآخرون، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة. 

مليون جنيه محمود حافظ محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي ايرادات الافلام فيلم الممر

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