مدارس الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير في طابور الصباح

احتفت مدارس الإسكندرية اليوم، الخميس، بالحدث التاريخي المنتظر، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، خلال الإذاعة المدرسية في طابور الصباح، عبر فقرات متنوعة فنية واستعراضية حول المتحف المصري.

ورفع الطلاب أعلام مصر خلال الطابور، وألقى الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال الطابور بمدرسة أحمد بدوي بإدارة المنتزه ثان التعليمية، كلمة حول المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث الذي يربط الماضي العظيم بالحاضر المشرق والمستقبل الرائع المنتظر.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، في كلمته: “إن حديثنا اليوم عن أحد أعظم المشروعات الحضارية في القرن الحادي والعشرين، عن صرحٍ ينتظره العالم بشغفٍ وإعجاب، إنه المتحف المصري الكبير”.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يقع على بُعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، وكأنه امتداد طبيعي لتاريخٍ عريق بدأ منذ آلاف السنين، فهو ليس مجرد متحف، بل أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، تلك التي ما زالت تبهر كل من يحاول أن يفهم سرّها وجمالها.

وأوضح: “الحدث الذي يملأ قلوبنا فخرًا هو أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه رسميًا يوم السبت المقبل، في احتفالٍ عالميٍّ ضخم تتجه إليه الأنظار من كل أنحاء العالم، لتؤكد تصدر مصر المشهد الثقافي والحضاري”.

واختتم كلمته قائلا: "فلنفتخر جميعًا ببلادنا، ولنجعل من هذا الحدث العالمي مصدرَ إلهامٍ يدفعنا لمواصلة بناء مستقبلٍ يليق بعظمة ماضينا، ولتغرسوا في أعماقكم الإيمان بتاريخ وطنكم العريق ومجده الخالد".

من جانبه، قال شريف فتحي، مدير إدارة المنتزه ثان التعليمية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المتحف المصري الكبير يعد الحدث الثقافي والتاريخي الأبرز على مستوى العالم، وأحد أكبر وأهم المتاحف الأثرية في التاريخ الإنساني، والذي يمثل إنجازًا وطنيًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وريادة القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ تراثها وتقديمه للعالم بأحدث التقنيات التكنولوجية.

ويضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي فصولًا من تاريخنا الممتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني، من بينها 50 ألف قطعة أثرية ستعرض لأول مرة.

كما يحتوي المتحف على قاعات عرض ضخمة، ومراكز للترميم، ومناطق تعليمية وثقافية، وحدائق ومساحات عامة تجعل منه مدينة متكاملة للفن والتاريخ والمعرفة.