«صرف صحي الإسكندرية»: حملات توعية موسعة استهدفت 22 مدرسة لتعزيز السلوك الإيجابي

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خطة توعية شاملة استهدفت إدارة الجمرك التعليمية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وإدارة التنمية المستدامة، وذلك في إطار حملة تستهدف نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.



وشملت الخطة تنفيذ أنشطة توعوية داخل 22 مدرسة، استفاد منها أكثر من 1450 طالبًا ومعلمًا، وتنوعت الفعاليات بين محاضرات توعوية، وأنشطة تفاعلية، ومسابقات طلابية، تم خلالها توزيع جوائز تحفيزية مقدمة من الشركة.



وتضمنت موضوعات التوعية محاور أساسية أبرزها المحافظة على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها، وترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، إلى جانب تنظيم مسابقات بيئية وتثقيفية لتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على البيئة.