محمد هنيدي يعلق على تخطي الإنس والنمس 17 مليون في أسبوع عرض

علق الفنان محمد هنيدي على تحقيق فيلمه الإنس والنمس 17 مليون جنيه في أول أسبوع من عرضه في السينمات.





ونشر محمد هنيدي عبر حسابة بإنستجرام صورة توضح أرباح الفيلم وعلق قائلا" الحمد لله .. يلا جولتي في السينمات هتبدا الاسبوع الجاي .. قولولي عايزين تشوفوني في اي مدينة او محافظة في مصر وبرا مصر .. واكتر مدن هتاخد لايكات .. هاجيلها الاسبوع الجاي واللي بعده".



وكان هنيدي قد أكد أن "الإنس والنمس" يحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أنه يقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة بمستوى متطور، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة، قائلًا إنه يراهن على نجاح الفيلم، لأن العمل مكتمل الأركان، وتوفرت له كل مقومات النجاح.



ويظهر الفنان محمد هنيدي في الفيلم بإطلالة كوميدية، حيث يعمل في بيت رعب بإحدى المدن الترفيهية، ويقع في حب الفنانة منة شلبي التي تؤدى دور عفريتة، لتجمعه معها مواقف كوميدية ساخرة مع أسرتها.



يشارك في بطولة الفيلم: صابرين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وسليمان عيد، وعارفة عبد الرسول، وآخرون، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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