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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: اتهامات التفويت للزمالك كلام صغار

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، الاتهامات التي رددها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تفويت الدروايش لمنافسه الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس. 

وقال علاء وحيد عبر قناة (النهار) إنه لا يريد تبرير خسارة الإسماعيلي لكن فريقه تعرض بالفعل لضغط كبير من اللقاءات خلال الفترة الماضية بعدما واجه بيراميدز ثم الأهلي والزمالك في حدود 10 أيام فقط.

وأضاف وحيد: "الحديث عن تفويت الإسماعيلي لأي فريق كلام صغار لأن كلمة التفويت خارج قاموس الدراويش في أي زمان ومكان".

وأشار إلى أن ناديه ليس طرفاً في صراع التتويج بلقب الدوري بين الأهلي والزمالك، موضحاً أن محاولات البعض للحديث عن التفويت وضعت ضغوطاً كبيرة على لاعبي فريقه وأثرت عليهم نفسياً.

وأكد أن الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الزمالك والصحوة الهجومية جاءت متأخرة ولكن الفريق كان قريباً من هز شباك الزمالك.

الزمالك يفوز علي الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري 

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الإسماعيلي وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك 

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

وتجمد الإسماعيلي فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30 

انتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري منذ قليل، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة  2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5-  الاتحاد السكندري41 نقطة.

6-  سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9-  مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي  37 نقطة.

12-  سيراميكا كليوباترا  36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة
 

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