صلاح محسن: القادم دائما أفضل

صلاح محسن في أحدث ظهور علي تويتر:"القادم دائما أفضل"

شارك صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بصورة جديدة.

وكتب صلاح محسن: "نثق في الله أن القادم دائما أفضل".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أشاد بتألق صلاح محسن وإبراهيم عادل ثنائي الأهلي وبيراميدز في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم المنقضي والذي برز خلاله العديد من المواهب التي تشق طريقها نحو النجومية.

وسلط الاتحاد الأفريقي من خلال حسابه عبر موقع تويتر الضوء على أبرز المواهب التي برزت خلال الموسم الأفريقي الذي انتهى بتتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والرجاء المغربي بالكونفدرالية.

وكشف الكاف عن 6 مواهب أفريقية تألقوا خلال الموسم وأبرزهم صلاح محسن من الأهلي ومحمد على بن رمضان من الترجي وإبراهيم عادل من بيراميدز وماسوبي من كايرز تشيفز.

وخلال الموسم الماضي من البطولة الأفريقي لعب صلاح محسن مع الأهلي 6 مباريات سجل هدف وحيد في شباك ميملودي صن داونز فيما سجل 3 أهداف في بطولة الدوري بينما لعب إبراهيم عادل مع بيراميدز 7 مباريات في الكونفدرالية سجل 4 أهداف وصنع هدف فيما سجل 3 أهداف في الدوري المحلي.

ويتواجد الثنائي صلاح محسن وإبراهيم عادل حاليا مع المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.