صلاح محسن يحتفل بفوز الأهلي على المقاولون

احتفل صلاح محسن لاعب النادي الأهلي بالفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.



ونشر صلاح محسن مجموعة من الصور له من المباراة، وعلق عليها: "الحمد لله".





واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 48 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة فى المركز الـ 14 .

سجل الهدف الأول صلاح محسن فى الدقيقة 77 بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تسقط على خط المرمى ثم يشتتها دفاع المقاولون وسط مطالبة من لاعبي الاهلي باحتساب هدف بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ليلجأ الحكم محمد البنا للفار ليثبت صحة الهدف بعدما سقطت داخل المرمى.

وسجل الهدف الثاني محمد شريف فى الدقيقة 90+5 من تمريرة طويلة من بواليا أخطا فاروقا مدافع المقاولون في التعامل معها لتصل عند محمد شريف توغل داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه على حارس المقاولون إلى داخل الشباك.