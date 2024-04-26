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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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واعظ بالأزهر: الإسلام دعا لمكارم الأخلاق وصلة الأرحام

الأزهر
الأزهر

قال الشيخ عبدالله صبحي، الواعظ بالأزهر الشريف، إنَّ الدين الإسلامي الحنيف دعا إلى مكارم الأخلاق والتواصل مع الناس بالحُسنى كما شدد على ضرورة صلة الرحم وكل ما يدعو إلى تقوية أواصر هذه الصلات وما من شأنه أن يساعد على وصل ذوي القربى، مؤكداً على علاقة صلة الأرحام بإطالة العمر وسعة الرزق وفقاً لما ورد في الأحاديث النبوية.


وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «الأولى المصرية»، أنَّ صلة الأرحام ليست أمراً اختيارياً بل إجبارياً وهي فرض واجب وليست سُنَّة، قائلاً: «على كل إنسان أن يصل رحمه».


وتابع مُستشهداً بآيات من سورة البقرة: «فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام ، وتقطعوا أرحامكم»، موضحاً أنَّ أوامر الله – عز وجل – في الآية الكريمة اشتملت على النهى عما كانوا يفعلونه في الجاهليه من قطيعة رحم وأشياء لا تستطيع النفس البشرية تحملها.
 

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