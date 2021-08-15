كابتن مصر.. جمهور الأهلي يتفاعل مع صور أكرم توفيق من أرض الملعب

شاهد..أحدث ظهور لأكرم توفيق من أرض الملعب

شارك أكرم توفيق، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صور جديدة من أرض الملعب.

وتلقي أكرم توفيق تفاعلا واسعا من متابعيه بالإعجابات، وجاءت أبرز التعليقات:

كابتن مصر، ربنا يوفقك يا كابتن، منور الدنيا

وأشاد رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، بأداء أكرم توفيق لاعب الأهلي خلال مباراة إنبي بالأمس ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد الأهلي وي السلام، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن، وظهر بمستوى رائع وأصبح مكسباً كبيراً في هذه الجهة، كما أن المارد الأحمر هو المستفيد الأكبر من تألق توفيق خلال المباريات الأخيرة، فاللاعب أصبح منافساً لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وهو ما يصب في مصلحة الفريق .

واختتم عبد العال : أتمنى مشاركة أكرم توفيق في مركز الوسط المدافع أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل ، وذلك في ظل غياب عمرو السولية لحصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي بالأمس .