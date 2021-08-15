مرصد الأزهر يستنكر الحوادث العنصرية ضد طالبي اللجوء في بريطانيا

سجَّلت وزارة الداخلية في بريطانيا 70 حادثًا عنصريًا نفَّذه أنصار جماعات اليمين المتطرف بحق طالبي اللجوء الذين يقيمون في الثكنات والفنادق، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية. وهو الرقم الذي رآه المدافعون عن حقوق طالبي اللجوء لا يمثل الصورة الحقيقية للوضع.

وتتضمن البيانات، التي تُغطي المدة من يناير 2020 حتى 13 يوليو من هذا العام، تسجيل حالات عنصرية في ثكنات نابير وبينالي العسكريتين. وبحسب الجارديان، فقد ارتفع عدد الحوادث العنصرية التي تعرَّض لها طالبو اللجوء إلى ثلاثة أضعاف خلال هذا العام، بواقع 40 حالة مقارنة بـ 13 حالة في العام الماضي.

من جانبه، يستنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحوادث العنصرية بكافة أشكالها، مشددًا على ضرورة التصدِّي للجماعات اليمينية المتطرفة التي باتت تبث سمومها في جميع أنحاء العالم، ولا تدخر أي جهد في سبيل استهداف اللاجئين لا سيما المسلمين في الغرب.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر كان من أول من كشف عن الاستراتيجيات التي يستخدمها المتطرفون اليمينيون في الغرب ضد اللاجئين خاصة المسلمين منهم، والتأكيد على أهمية التكاتف والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم من أجل الوصول إلى مجتمع آمنٍ وسالم.