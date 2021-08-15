عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

ألطف بنا ياربنا فيما نزل

وإشفى قلوبا أوجعتها العلل

تقول تردد فى خشوع ووجل

قدر الله وماشاء فعل



قدر الله وما شاء فعل

يارب نجنا من بلاء قد نزل

حل بالاهل والاحباب قد قتل

أمسى مصابنا فيهم جلل

فيا رب لطفا بحبيب لسان حاله

قدر الله وماشاء فعل



قدر الله وماشاء فعل

تلك أقدار الله نازلة

سبحانه له الحكمة فيما نزل

نحمدالله اللطيف فى أمره

ونستغفره من سوء ظن او عمل

قدر لنا يارب فى مستقبل

نجاة من معاصى أو مهالك أو علل



قدر الله وماشاء فعل

ومن نكون لنجزع من قضائه

فقد قضى على نبيه أن رحل

من بطن مكة إلى مدينة

بها الخير والهدى قد نزل

فيها أعزه الله بنصره بعدما

ابطل الكفر والإشراك والملل

فصلاة طيبات على المصطفى

الذى بنوره الوضاح قد أطل

ويقينا منا بما قدر العلى

سبحانه الخلاق عز وجل

إيمانا بقضاء الله رددوا

قدر الله وما شاء الله فعل



