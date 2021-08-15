لايف كوتش: المرأة هي من تتحكم في طريقة العيش ومستوى السعادة الزوجية

قالت داليا كمال، اللايف كوتش الدولي، إن الزواج هو رباط مقدس بين الرجل والمرأة، يسعى له كلا الطرفين لتحقيق رغبتهما في الحصول على الحب وتكوين أسرة سعيدة، وعلى الرغم من أنّ الرجل هو المقبل على الزواج وهو من يطلبه، إلا أنّ المرأة هي من تتحكم في طريقة العيش، ومستوى السعادة الزوجية، والرباط الأسري في عائلتها الجديدة.

وأضافت "داليا كمال"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرجل بطباعه ونفسيته واحتياجاته مختلف عن المرأة، فعليكِ إدراك هذا الاختلاف لتجنب سوء فهمه، أو التضييق عليه في بعض المواقف، فمثلاً الرجل يفضل البقاء وحيداً لبعض الوقت، فإن أراد ذلك فلا تظني أنه لا يحبك أو أنه يهملك، فهو يتعامل مع الضغوط والحزن بطريقة مختلفة عن النساء.



وأوضحت "داليا كمال"،، أن الزوجة لا يجب أن تلح على زوجها بالبقاء معك كل مساء، فهو يجد متعة في قضاء الوقت مع أصدقائه أيضاً، فربما أنت تلتقين بصديقاتك خلال النهار، أمّا هو فلا يجد إلّا ساعات المساء، فكوني إيجابية وشجعيه على المحافظة على علاقاته الاجتماعية مع أصدقائه.

وتابعت "داليا كمال" اقترحي عليه الخروج لزيارات عائليّة، كالذهاب إلى بيت أخته أو أخيه، أو بيت عائلتك، وبذلك ستقضيان وقتاً مع بعضكما برفقة الآخرين، لمنع رتابة العلاقة ومللها.