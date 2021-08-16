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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بيـن مستشفيات جامعة المنوفية وجمعيـة صنـاع الخيـر لإطــلاق " قــدم صحيـح "

صدى البلد

وقع اليوم الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية  بروتوكول تعاون مع جمعية صناع الخير للتنمية لإطلاق مبادرة " قدم صحيح " و يمثل المؤسسة هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة. 

 يتضمن بروتوكول التعاون تقديم مستشفيات جامعة المنوفية الخدمة الصحية و التوعوية لمرضي القدم السكري الغير قادرين و ذلك ببتخصيص عيادة خارجية للغيار على الجروح تحت إشراف وحدة جراحة الأوعية الدموية بقسم الجراحة العامة برعاية مؤسسة صناع الخير للتنمية.

و عقب توقيع بروتوكول التعاون تفقد فريق مؤسسة صناع الخير للتنمية يرافقهم الدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية و الأستاذ ماهر مرقس مدير العلاقات العامة المكان المخصص لمرضى مبادرة " قدم صحيح" بالدور الأول بالعيادات الخارجية لتجهيزه و بدء العمل به إعتباراً من الأسبوع القادم.

حضر توقيع برتوكول التعاون الدكتور سعيد الملاح أستاذ جراحة الأوعية الدموية، و الدكتور حاتم سلطان رئيس قسم الجراحة العامة، و الدكتور علاء السيسي الأستاذ بقسم الجراحة، و الدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات، و الدكتور أحمد صبري مدير المستشفي الرئيسي، و الدكتور فؤاد زناتى مدير عام الخدمات الطبية، و الدكتور أحمد صالح مدير مبادرة قدم صحيح، و الأستاذ يسري العقبي منسق المبادرة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت عنوان " قدم صحيح " بالتعاون مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية و التى تهدف إلى تقديم الوعي الصحي لمرضي القدم السكري و تقديم الخدمة و الرعاية الطبية لهم داخل مستشفيات جامعة المنوفية.

 

جامعة المنوفية صناع الخير بروتوكول تعاون قدم صحيح مبادرة

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