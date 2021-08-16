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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد 16 أغسطس .. اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

مولود 16 أغسطس  اليوم من برج الأسد مبدعون ، واثقون من أنفسهم  ومهيمنون ويصعب  للغاية مقاومتهم ، فهو قادرون على تحقيق أي شيء يتمنون تحقيقه في أي مجال من مجالات الحياة .

مولود برج الأسد  طيب القلب  يحاول الضحك وقضاء وقت ممتع فهم قادرين على استخدام عقولهم لحل حتى أصعب المشاكل.
عندما يقعون في الحب ، يكونون ممتعين ومخلصين ومحترمين وكريمين للغاية تجاه أحبائهم 

مولود 16 أغسطس وفقا لعلم الأرقام 

 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 16 أغسطس فإن ذلك يعنى أن 

نصيحة الأبراج لمولود 16 أغسطس

تقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 16 أغسطس مؤكدة  إنه إذا كنت مولودا في يوم 16 أغسطس فإن ذلك يعني أنك عملي وعاطفي في آن واحد، وتتمتع بذكاء اجتماعي وبصيرة، وتكن مشاعر إخلاص حقيقية للأصدقاء.. أنت أيضا عنيد وشديد الإصرار وعليك أن تتجنب التسرع والمغامرة الغير محسوبة النتائج.


 

توقعات برج الاسد خلال الأسبوع

في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:


 اليوم قد يستفزك النقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك كما أن اليوم تتسابق الأفكار في رأسك لكن راجع أقوالك قبل إعلانها كما أن برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

 

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي: 

تجنب الاستفزاز وحاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر، وتجنب الصدام مع من حولك يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع.

16 أغسطس مولود ا فى يوم 16 أغسطس نصيحة فلكية لمولود يوم 16 أغسطس مولود 16 أغسطس نصيحة الأبراج لمولود 16 أغسطس

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