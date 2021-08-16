عليه إنهاء أموره مع الجبلاية .. الشرطة العراقي يعلن التعاقد مع مؤمن سليمان .. تفاصيل

كشف حسين الخرساني، مدير المركز الإعلامي لنادي الشرطة العراقي، حقيقة وجود مفاوضات مع مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، لتولي قيادة الفريق.

وقال الخرساني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "أوضة اللبس" المُذاع عبر قناة "النهار"، بعد سؤاله "هل هناك مفاوضات مع مؤمن سليمان؟": "المفاوضات لم تكن وليدة اللحظة ولكن كانت منذ فترة، تمت الموافقات المبدئية، وهو متواجد حاليًا في بغداد وتم توقيع العقد، وسيقود الفريق بشكل رسمي بداية من الغد".

وعن تعاقد مؤمن سليمان مع اتحاد الكرة وتدريبه لمنتخب مصر، قال: "هذا أمر خاص به، ومن غير المنطقي أن نتدخل فيه".

وواصل: "لو هناك التزام مع اتحاد الكرة المصري من المفترض أن ينهي الالتزامات ويبدأ مشواره، وإدارة نادي الشرطة العراقي غير معنية بهذا الأمر إطلاقًا، ولم نتدخل فيه".

اختتم: "مؤمن لديه خبرة في المجال الكروي والتعاقدات، ولن يضع الاتحاد المصري في موقف محرج".