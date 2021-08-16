معلومات لا تعرفها عن ملحم بركات

تصدر اسم الفنان اللبناني “ملحم بركات” مؤشرات البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية حيث احتفل موقع “جوجل” بذكرى ميلاده.

ولد ملحم بركات في بلدة كفرشيما عام 1942 والده كان نجارًا، مارس الفن كهواية، وكان يدندن على العود، أمّا ملحم فكان يصغي إليه باهتمام، يراقب أصابع يديه على آلة العود ويتعلّم منه.

ظهرت موهبته الموسيقية منذ كان تلميذًا في مدرسة بلدته كفرشيما، فلفت انتباه الموسيقي حليم الرومي، والذي أثنى على موهبته وشجعه.

قرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، درس ملحم النظريات الموسيقيّة والصولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدّة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى، ترك المعهد قبل إكمال دراسته، وانضم إلى فرقة الأخوين رحباني. لكنّه بعد أربعة أعوام، تركهما لكي يشقّ طريقه الفنية.

والد ملحم بركات كان رافضاً في البداية خوض ابنه لهذا المجال، اعتقاداَ منه أن الوسط الفني يكفيه الموسيقار محمد عبد الوهاب فقط، لكن حين أصر ملحم بركات على الدراسة 4 سنوات بالمعد الوطني للموسيقى اقتنع والده بموهبته وتركه يشق طريقه لعالم الفن.

يتميز ملحم بركات بأنه متعصب للغناء باللهجة اللبنانية، مثلما تفعل النجمة نجوى كرم، ويجمع في أسلوبه الغنائي بين الطرب والغناء العصري.

لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان "يا حلوة شعرك داري" كما لحن أغنية شهيرة للفنان الراحل نصري شمس الدين وغيرهم.