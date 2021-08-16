عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معلومات لا تعرفها عن ملحم بركات

ملحم بركات
ملحم بركات

تصدر اسم الفنان اللبناني “ملحم بركات” مؤشرات البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية حيث احتفل موقع “جوجل” بذكرى ميلاده.

ولد ملحم بركات في بلدة كفرشيما عام 1942 والده كان نجارًا، مارس الفن كهواية، وكان يدندن على العود، أمّا ملحم فكان يصغي إليه باهتمام، يراقب أصابع يديه على آلة العود ويتعلّم منه.

ظهرت موهبته الموسيقية منذ كان تلميذًا في مدرسة بلدته كفرشيما، فلفت انتباه الموسيقي حليم الرومي، والذي أثنى على موهبته وشجعه. 

قرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، درس ملحم النظريات الموسيقيّة والصولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدّة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى، ترك المعهد قبل إكمال دراسته، وانضم إلى فرقة الأخوين رحباني. لكنّه بعد أربعة أعوام، تركهما لكي يشقّ طريقه الفنية.

 

في ذكرى ميلاد ملحم بركات.. اعرف قصته مع سيارة جاجوار| صور

في ذكرى ميلاد الفنان الثائر.. أفلام ومسرحيات خلال مشوار ملحم بركات

والد ملحم بركات كان رافضاً في البداية خوض ابنه لهذا المجال، اعتقاداَ منه أن الوسط الفني يكفيه الموسيقار محمد عبد الوهاب فقط، لكن حين أصر ملحم بركات على الدراسة 4 سنوات بالمعد الوطني للموسيقى اقتنع والده بموهبته وتركه يشق طريقه لعالم الفن.

 

يتميز ملحم بركات بأنه متعصب للغناء باللهجة اللبنانية، مثلما تفعل النجمة نجوى كرم، ويجمع في أسلوبه الغنائي بين الطرب والغناء العصري.

 

لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان "يا حلوة شعرك داري" كما لحن أغنية شهيرة للفنان الراحل نصري شمس الدين وغيرهم. 

ملحم بركات الفنان اللبناني “ملحم بركات” النجمة نجوى كرم نجوى كرم كفرشيما

ترشيحاتنا

أستون مارتن تكشف النقاب عن النسخة الخارقة فالكيري سبايدر

بقوة 100 واط .. شاومي تطلق حامل شاحن لاسلكي لهذه الهواتف

المندوه: لاعبو الزمالك تعاهدوا على تحقيق بطولة الدوري

دويدار: الزمالك الأقرب للدوري هذا الموسم.. والونش أفضل مدافع فى مصر

جبهة تحرير تيجراي تأسر عسكريين من قوات آبي أحمد بينهم عقيدان بارزان |فيديو

بعد مقتل 23 مسلما في هجوم طائفي.. نيجيريا تعلن حظر التجول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

يا فرحة ما تمت.. فيديو يرصد لحظة وفاة عروسي البحيرة غرقا في سيارة الزفة.. شاهد

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

الزمالك: قرار جديد بشأن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ