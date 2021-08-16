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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يكشف كواليس تجديد عقد نجم الفريق وحقيقة مفاوضات الزمالك

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تحدث  أحمد الشملة عضو مجلس إدارة نادي المصري، عن تطورات مفاوضات تجديد عقد مهاجم الفريق عمر كمال عبد الواحد، وإمكانية انتقاله لصفوف الزمالك.

 

وقال الشملة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "عمر كمال عبد الواحد أحد نجوم المصري، تواصلنا معه ومع والده لتجديد عقده، واللاعب كان يريد رقمًا معينًا، واختلفنا حول الماديات، ثم وافقنا على طلباته في النهاية".


وأضاف: "فوجئنا بغياب والد اللاعب عن اجتماع متفق عليه مع عدنان حلبية رئيس النادي، وأغلق هاتفه ولم يرد علينا".

 

وتابع: "نادي المصري هو الذي يضيف للجميع ولن يقف على أي لاعب، ومثلما صنعناه سنصنع غيره، واللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

 

واختتم: "نجتهد كمجلس إدارة نادي المصري من أجل تحقيق بطولة في الفترة المقبلة.

أحمد الشملة نادي المصري عمر كمال عبد الواحد الزمالك عدنان حلبية

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