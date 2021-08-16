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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل 210 أسر من مناطق الخطورة الداهمة إلى سكن بديل العشوائيات في رأس غارب

تركيب اللوحات الخاصة
تركيب اللوحات الخاصة بتسمية الشوارع

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الانتهاء من نقل 210 أسر من المناطق ذات الخطورة الداهمة "عشش البلد"، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بمنطقة بديل العشوائيات "حي الروضة"، وإخلاء وإزالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة

وأكد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس المدينة، استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة (عشش البلد)، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة (حى الروضة)، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة العامة للدولة يشمل القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

 

وفى ذات السياق أعلن رئيس مدينة رأس عارب ، استكمال أعمال تركيب اللوحات الخاصة بتسمية الشوارع بجميع مناطق المدينة، مشيرا إلى أنه تم اليوم تركيب لوحات بأسماء الشوارع بمنطقة تقسيم الصحراوية.

 

وشدد حامد على ضرورة الإنتهاء من تركيب جميع اللوحات وتسمية الشوارع، للمنفعه العامة والتسهيل والتيسير لمن يقصد شارعا أو منطقة سواء من الأهالي أو ضيوف المدينة.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  عمرو حفني، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الانتهاء من تسمية الشوارع بالمدينة.

 

رأس غارب البحر الأحمر بديل العشوائيات مناطق الخطورة الداهمة عشش البلد

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