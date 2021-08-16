فى ظهورها الأول على الهواء.. انضمام نهاد سمير لأسرة صباح البلد

انضمت الإعلامية نهاد سمير إلى أسرة برنامج صباح البلد، على فضائية صدى البلد، و رحبت الإعلامية داليا أيمن بها اليوم قائلة:" نتمنى أن تكون إضافة جديدة وخيرا لها معنا وإضافة لنا أيضاً".

وأعربت نهاد سمير عن فرحتها لانضمامها لبرنامج صباح البلد، معلقة:" مبسوطة إنى معاكم ويارب أكون ضيفة خفيفة عليكم".

وقالت نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، إنه تم إطلاق كرنفال اتكلم عربى لأبناء المصريين بالخارج بمؤتمر الكيانات المصرية.

وأضافت نهاد سمير، أن هذا الكرنفال انعقد على هامش المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن كرنفال اتكلم عربى شارك فيه 400 مشارك و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن كل هذا يوضح مدى أهتمام المصريين المهاجرين الحريصين على المشاركة لنجاح كل عمل مصرى، وهو مردود إيجابى على بلدنا مصر وهو ما يقوى غريزة الانتماء الوطنى لدى أطفالنا.

ومن جانبها قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من أكثر الوزيرات النشيطات، حيث إنها أطلقت مبادرة جديدة بعنوان" اتكلم مصرى".

وأضافت الإعلامية داليا أيمن، أن هذه المبادرة حققت مردودا قويا جداً داخل وخارج مصر، تهدف فى أساسها للحفاظ على هويتنا المصرية.

وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد، إلى أنه تم إطلاق كرنفال اتكلم عربى لأبناء المصريين بالخارج بمؤتمر الكيانات المصرية.

وفى سياق متصل، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني رسميًا تحت شعار "أتكلم عربي وعيشها مصري"، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

قدمت وزارة الهجرة عرضًا توضيحيًا يسرد جهود الوزارة من أجل تدشين مبادرة "اتكلم عربي" ومراحل التنفيذ على مدار نحو عامين، كما قدمت دار نهضة مصر أيضًا عرضًا توضيحيًا مُفصلاً عن التطبيق الإلكتروني وعناصره وأهدافه وإمكانياته ومراحل تنفيذه.

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هذه المبادرة رئاسية وتم تكليف وزارة الهجرة فيما يتعلق بترسيخ الثقافة العربية والمصرية للجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، مضيفة أنه عملنا معسكرات مع أبناء الجيل الثاني والثالث في الخارج.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن إعلان تطبيق اتكلم عربي مرحلة مهمة في هذا الأمر، وهذا التطبيق من سنة 3 إلى 6 سنوات ومناسب لكل من لا يعرف اللغة العربية من أبناء المصريين في الخارج.