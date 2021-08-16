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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجرائم المستحدثة والأسرة .. ندوة بـ تربية عين شمس

عميد تربية عين شمس
عميد تربية عين شمس

عقد قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ندوة بعنوان (الجرائم المستحدثة والأسرة) .
 

يأتي ذلك انطلاقا من دور جامعة عين شمس  في توعية أبنائها ودور قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس  في دراسة وتحليل المشكلات المجتمعية المعاصرة للمساهمة في حلها والتوعية بأسباب ونتائج هذه المشكلات وآليات تجنب حدوثها مستقبلا.

 

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جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة  أمل شمس  وكان ذلك عبر تطبيق التيمز . منسق الندوة د. هبة مصطفى المدرس بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع.


دارت  الندوة  حول عدة محاور مجتمعية منها :


- أهمية الأسرة
- تأثير العولمة والانترنت
- المجتمع الشبكي وخصائص شبكات التواصل وكيفية التعامل معها
- إمكانات المجتمع الشبكي المؤثرة على الأسرة
-العنف الأسري وأشكاله المختلفة
- أسباب العنف الأسري ودوافعه 
-آثار العنف الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع
- سبل الوقاية من العنف الأسري
- مناقشة مفتوحة مع الطلبة عن الجرائم المستحدثة وكيفية مواجهتها وحماية المجتمع منها والدروس المستفادة منها للوقاية من المشكلات الأسرية والتعامل معها مستقبلا.

جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع الجرائم المستحدثة والأسرة دور جامعة عين شمس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس

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