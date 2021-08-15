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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

فتح باب القيد ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 بعلوم عين شمس

عميد كلية علوم جامعة
عميد كلية علوم جامعة عين شمس

أعلنت كلية العلوم جامعة عين شمس عن فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" ).

 

وأوضح الدكتور حمد رجاء السطوحى عميد الكلية أنه سيتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر ابتداء من يوم السبت الموافق 21 أغسطس حتى الخميس 23 سبتمبر 2021.


وأضاف أن قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية أعلن شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، حيث يشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنية.

 

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وأشار إلى أن مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا سنة واحدة يتفرغ الطالب خلالها  لدراسته  النظرية  والعملية  أو  التدريبية  التى  يقرها  مجلس  الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام المختصة وذلك فى المواعيد المقررة لهذه الدراسات وتوزع درجات الامتحان بنسبة ٥٠% نظرى و٥٠ % عملى.


وتعقد إمتحانات المقررات الخاصة بالدبلومات مرة واحدة كل عام فى المواعيد التى يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وللطالب الحق فى دخول دور ثان فى شهر يناير فى المواد التى رسب فيها وفى حالة رسوبه فى الدور الثانى يؤدى الامتحان فى المقررات التى رسب فيها فقط فى نفس موعد امتحانات الدراسات العليا ( كفرصة أخيرة) .


وأضاف د. محمد رجاء أنه بالنسبة للشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية فى التخصص المراد  التسجيل  به  أو  على  درجة  معادلة  لها  من  معهد آخر معترف به من الجامعة بتقدير عام (جيد) على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن تقدير (جيد) بالإضافة إلى إستيفاء الشروط  العلمية الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.


وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية اوضح عميد الكلية أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع  ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى.


وأشار إلى أنه يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق .

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