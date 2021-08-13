فتح باب التقدم لحجز الفصل الصيفي بـ آداب عين شمس

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إنه سوف يتم فتم باب التقدم لحجز الفصل الصيفي للأقسام التي تم الإعلان عن نتائجها.



وأكد عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية تشهد العديد من التجديدات، حيث تشمل تجديد قاعات البرامج البينية، وإنشاء أسقف معلقة وتجديد وسائل الإنارة وتزويد القاعات بالتكييفات، وجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تجديد طفايات الحريق وأدوات الدفاع المدني، وكذلك تركيب ابواب السيكوريت وتجديد دورات المياه وحجرات أعضاء هيئة التدريس.



وأضاف الدكتور مصطفى، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يتم ذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد ، مشيرا إلى أن إحلال وتطوير الدور الثاني الذي يتضمن المعامل وقاعات البرامج المميزة، ويشمل ذلك أيضا إحلال الأثاث القديم واستبداله بأثاث مكتبي عصرى.





ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التجديد والتطوير في البنية التحتية واللوجستية التي تعد عاملا أساسيا في رفع جودة العملية التعليمية والتصنيف العالمي للجامعة.

انطلق فعاليات القافلة التنموية والتوعوية لجامعة عين شمس

انطلقت فعاليات القافلة التنموية والتوعوية لجامعة عين شمس إلى حي الوايلي بدعم من بنك الكساء المصري والهيئة العامة لتعليم الكبار ورئاسة حي الوايلي .



وشاركت في فعاليات القافلة كليات : الآداب ، التمريض ، التربية النوعية و الدراسات العليا للطفولة.

وتعددت مجالات برنامج الخدمة المجتمعية للقافلة فقد تضمنت تقديم عدد من الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والعلمية والفنية و البيئية، حيث بدأت كلية الآداب تحت إشراف ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية والمشرفة على قسم علم النفس، ببرنامج متخصص لتنمية الفرد والمجتمع ومحو الأمية ، حيث قدمت كل من أميرة هريدي محمد باحثة دكتوراه بجامعة عين شمس وأخصائية نفسية بصندوق مكافحة المخدرات و مي عبد الجليل أخصائية نفسية بمستشفي العباسية للصحة النفسية ورشة عمل للتوعيه بمعني الإدمان ومخاطره ومحو وتعديل الأفكار المغلوطة عن الإدمان وتوضيح المعلومات الصحيحة عن تلك الأخطاء الشائعة وعرضت لأضرار الادمان وطرق اكتشاف المراهق الذي لديه استعداد الوقوع بالإدمان موضحين العلامات المبكرة، وطرق التربية الصحيحة وعلاقتها بالسواء النفسي والوقاية من الإدمان والتوعية بأنماط التربيه الخاطئة للوقاية من الوقوع في الإدمان والتوعية بأهمية الاسرة في الوقاية من الادمان وقد أسفرت الورشة عن توجه عدد من الحاضرين للتسجيل في العلاج من الإدمان.



كما قامت ا.د أماني عبد الرحيم الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بتوزيع هدايا تذكارية قيمة على المشاركين في القافلة من أبناء الحي.

