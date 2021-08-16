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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نيفين جامع وخالد العناني يبحثان الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى

وزيرا السياحة والآثار
وزيرا السياحة والآثار و التجارة والصناعة

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية باكسبو  2020  بدبى والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر اعتباراً من مطلع اكتوبر المقبل، وذلك بحضور  الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو  2020  بدبى وعدد من قيادات وزارتي التجارة والصناعة والسياحة والاثار والشركة المنفذة للجناح المصرى.


وخلال اللقاء أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار على  حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها وخبراتها لانجاح المشاركة المصرية،  واظهار الجناح المصري في اكسبوا دبي  بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، فهذا الحدث الدولي يمثل فرصة لاستعراض المقومات السياحية والاثرية والتراثية المصرية أمام العالم، وهو الأمر الذي يسهم في دعم جهود الوزارة لجذب المزيد من السائحين  الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ان هناك تنسيق كبير بين وزارتي السياحة والاثار والتجارة والصناعة فيما يتعلق باختيار  المحتوي السياحي و الأثري الذي سيتم عرضه باكسبو من أفلام و لوحات دعائية سياحية و تصميمات و رسومات الجناح ذات الطابع المصري القديم ورموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان ابراز هوية مصر التاريخية فضلاً عن اختيار الوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وفي هذا الاطار لفت د. العناني الى انه يجرى حالياً الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتأمين و شحن أحد التوابيت  المصرية القديمة  الذي تم اكتشافه في منطقة سقارة الأثرية  ليتم عرضه بالجناح المصري طوال فترة الاكسبو حيث من المخطط وصول التابوت لمقر الجناح خلال شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالاكسبو.

وقد اعلنت نيفين جامع خلال اللقاء الموسع انه سيتم يوم الخميس المقبل الانتهاء من كافة الاعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري باكسبو  2020 بدبى ، مشيرةً الى انه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري واخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الاقليمي والعالمي.

وقالت ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي والذي يعقد ولأول مرة بدولة عربية، حيث يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في اطار رؤية مصر 2030

واوضحت جامع ان هذا اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات المكثفة التي تعقدها مع السادة الوزراء والاجهزة المعنية لبحث كافة الترتيبات المتعلقة بالجناح المصري وكذلك المحتوى الذي سيتم تقديمه خلال الفعاليات، لافتةً في هذا الاطار الى ان الدولة المصرية حريصة على تقديم كل اوجه الدعم والمساندة اللازمة لانجاح المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي، والذي سيشهد العديد من الفعاليات المتعلقة بتقديم مصر كوجهة استثمارية وكمقصد سياحي هام في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

 

وبدوره اوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020  بدبى ان الجناح المصري بالاكسبو سيشهد طوال مدة المعرض إقامة 103 فعالية ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض. 


وأضاف أنه يجري حالياً التنسيق لتنظيم  زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر من حوالي 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري  2.5 مليون زائر ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري.

السياحة و الاثار وزير السياحة و الاثار اكسبو 2020 بدبى وزيرة التجارة والصناعة التجارة والصناعة

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