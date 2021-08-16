برلمانية: أزمة الإيجار القديم أكبر تحديات للسوق العقارية في مصر

أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة الإيجار القديم، حيث قال الرئيس إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة ولازالت قائمة حتى هذه اللحظة، حيث تعتبر هي إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، والأن لابد من إيجاد حلول فورية لاقتلاعها من جذورها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من زيادة مبالغ الإيجار القديم إلى الحد المعقول وعلى كل من يشغل عقار وأصبح يمتلك عقار آخر أن يترك الوحدة المؤجرة حتى يكون هناك عدالة بين الطرفين ولا يكون هناك استغلال سيء للقانون.

وطالبت عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي يتواجد داخل المجلس لسنوات طويلة لإنقاذ المواطن من الأعباء التي تضع عليه، لكي يتم حل يتواكب مع الأوضاع الحالية بالنسبة للمقابل المادى لإيجار العقار السكنى وذلك انصافا للملاك وحفاظا على المستأجر البسيط الذى لا يملك بدائل لسكنه.