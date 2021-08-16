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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق التهم محلا فى المنصورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى محل بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة .

اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل كائن بقرية " تلبانة " دائرة المركز . 

وبإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ، تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل لتجارة الهواتف محمولة بمساحة ٧٣ ٤ متر تقريبا " استئجار أحمد المتولى  ٣١ عاما صاحب المحل ومقيم بذات القرية بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك صفوت عبداللطيف سليمان  ٠ ٥ عاما بالمعاش ، ومقيم بذات القرية. 

ونجم عن ذلك إحتراق عدد ٢ ماكينة يدوية خاصة لتحويل رصيد ، عدد "١٠ " هواتف محمولة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات. 

وبسؤال مستأجر المحل علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية للمحل ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتم إخطار قسم الآدلة الجنائية. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٩٢٦ / ٢٠٢١ إدارى مركز المنصورة ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الحماية المدنية السيطرة حريق لمركز طلخا

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