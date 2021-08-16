إخماد حريق التهم محلا فى المنصورة

تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى محل بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة .

اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل كائن بقرية " تلبانة " دائرة المركز .

وبإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ، تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل لتجارة الهواتف محمولة بمساحة ٧٣ ٤ متر تقريبا " استئجار أحمد المتولى ٣١ عاما صاحب المحل ومقيم بذات القرية بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك صفوت عبداللطيف سليمان ٠ ٥ عاما بالمعاش ، ومقيم بذات القرية.

ونجم عن ذلك إحتراق عدد ٢ ماكينة يدوية خاصة لتحويل رصيد ، عدد "١٠ " هواتف محمولة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مستأجر المحل علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية للمحل ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتم إخطار قسم الآدلة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٩٢٦ / ٢٠٢١ إدارى مركز المنصورة ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.