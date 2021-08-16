العثور على جثة فتاة متعفنة داخل منزلها بـ طنطا

عثر أهالي قرية سبرباي بمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، على جثة فتاة متعفنة داخل منزلها بجوار مسجد الشهيد.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة في العقد الرابع من عمرها، داخل شقتها منذ حوالي يومين مشيرين أن اكتشفو الجثه بسبب الرائحة.





وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث للوقوف على تطوراته وتبين انبعاث رائحه كريمه جراء تعفن جسد الفتاه ووفاتها طبيعيا جراء هبوط اضطراري في الدورة الدموية.

كما تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.