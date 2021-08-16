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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارتين بالطريق الدائري بالإسماعيلية.. صور

انقلاب سيارتين ملاكي
انقلاب سيارتين ملاكي علي الطريق الدائري

أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، وجرى نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

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تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بانقلاب سيارتين ملاكي.

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وقال شهود عيان إن سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها أثناء سيرها بالطريق الدائري بالإسماعيلية مما تسبب في اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة والجانب الخرساني للطريق، وتسبب الحادث في انقلاب سيارة ملاكي أخرى تقودها سيدة في الثلاثينيات من العمر وبرفقتها ابنتها 3 سنوات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لطوارئ مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن المصابين خضعوا للفحوصات الطبية والاشعات للاطمئنان علي صحتهم.

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الاسماعيلية الطريق الدائرى حي ثالث امن الاسماعيلية

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