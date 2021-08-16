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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش يودع كأس ألمانيا بعد إقصاء فولفسبورج بسبب خطأ إداري

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلنت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، إقصاء فريق فولفسبورج، من بطولة كأس ألمانيا، بسبب خطأ إداري.

المحكمة الرياضية قررت إقصاء فولفسبورج من دور الـ 64، بعد إشراكه 6 تبديلات في مباراته أمام بروسينمونستر.

وأشرك نادي فولفسبورج في مباراته التي جمعته بـ بروسينمونستر، 6 لاعبين بدلاء، وهو فوق الحد المسموح بتبديل، ليطعن فريق بروسينمونستر على ذلك الأمر، وتنصفه المحكمة الرياضية.

وكان نادي فولفسبورج قد فاز على بروسينمونستر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، في مباراة شارك فيها محترفنا المصري عمر مرموش كأساسيًا.

وتقرر احتساب فريق بروسينمونستر فائزًا اعتباريًا بهدفين دون مقابل، ليصعد لدور الـ 32 في انتظار سحب القرعة.

مرموش فولفسبورج عمر مرموش كأس ألمانيا المانيا المحكمة الرياضية

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