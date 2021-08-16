محلل سياسي: صدمة في الشارع الأمريكي بعد الانسحاب من أفغانستان

قال الدكتور وليد فارس المحلل السياسي الأمريكي، إن الشارع الأمريكي أصيب بالصدمة، بعد الانسحاب من أفغانستان، لافتا إلى أن أمريكا أنفقت على الحرب أكثر مما ينبغي ولكنها لم تستطيع السيطرة عليها.

وأضاف وليد فارس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن أوروبا لديها تخوفات من تجمع في أفغانستان.



أكد وليد فارس أن كان الشرط الأساسي للوصول لاتفاق مع طالبان التخلي عن السلاح والتحول إلى حزب سياسي.

وأضاف أن طالبان والمفاوضون خدعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واستولوا على السلطة ولم يتخلوا عن السلاح.

وتابع، أن القيادة السياسية في أمريكيا قالت لأفغانستان إنها لن تقاتل وانتم من سيقاتل، لافتا إلى أن السياسيين الأمريكيين أصيبوا بصاعقة كبيرة من الذي يحدث في أفغانستان.



وأكد وليد فارس، أن الانتخابات النصفية في أمريكا ستتأثر بما يحدث في أفغانستان وسيطرة طالبان على السلطة، مشيرا إلى أنه لن ينسى أحد في أمريكا أن الآلاف من الجنود الأمريكيين ماتوا على يد طالبان.

فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، جزء من تعليقات أعضاء حركة الإخوان الإرهابية على ما يحدث في افغانستان.



وأظهرت التعليقات تبيركات الإخوان الإرهابية لما يحدث هناك، وفي المقدمة الإرهابي وجدي غنيم ويحيى موسى ووعاصم عبد الماجد.

قال الاعلامي أحمد موسى، إنه ما يحدث اليوم في افغانستان في منتهى الخطورة، مضيفا أن العالم في حالة رعب من أن تعود افغانستان مركزاً لتهديد العالم وللإرهاب مرة أخرى.



أكد الاعلامي أحمد موسى، أن تحت سيطرة حركة طالبان أسلحة أمريكية متطورة وحديثة بعد سقوط الجيش الأفغاني.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن حركة طالبان وضعت يداها على المنطقة الخضراء والتي فيها مجمع سفارات، لافتا إلى أن هناك أمور مشككة فيما يحدث في طالبان ومنها دخول الحركة مكتب الرئيس الافغاني.

وأكد الاعلامي أحمد موسى، أن سيطرة حركة طالبان على السلطة سيجعلها مصدر تهديد للصين وحركة التجارة من خلال طريق الحرير.

وأضاف أن الصراع في العالم حاليا عن من هى الدولة التي ستعترف بحركة طالبان، مشيرا إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية ظلت على مدار السنوات الماضية في حرب قوية ضد طالبان.



وتابع أن أمريكا خسرت كثيرا ماديا وبشريا في هذه الحرب، لافتا إلى أن جوروج بوش الأبن هو من قاد الحرب ضد طالبان في افغانستان.



وتابع أن أمريكا احتلت افغانستان منذ عام 2001، مستدركا أن المانيا لم تنحج اليوم في اجلاء عاياها من افغانستان.

وأكمل أن أمريكا تركت السلاح لحركة طالبان في افغانستان، لافتا إلى أن حركة طالبان أصبح لديها تسليح قوي بعد الاستيلاء على أسلحة أمريكية.



فيما عرض الأعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ زلماي خليل زاد المبعوث الامريكي لافغانستان ونائب رئيس حركة طالبان وهما يوقعان اتفاق سلام في الدوحة.

