عضو لجنة الإسكان: خلافات النواب أوقفت مناقشة قانون الإيجار القديم.. فيديو

قال المهندس أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قضية “الإيجار القديم” لم يتم طرحها أو مناقشتها خلال الجلسة الأخيرة، ولكن تم طرحها بلجنة الإسكان عام 2015 وكان خاصا بالوحدات التجارية.

وأضاف أشرف الشبراوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه نتيجة للخلافات بين الأعضاء في عام 2018، تم إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإسكان وحتى الآن لم يعرض.

هناك بعض المقترحات حول القانون

وتابع أشرف الشبراوي، أن هناك بعض المقترحات، حول القانون، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السسي، بأنه يجب أن تكون هناك قيمة إيجارية عادلة.

وأشار الشبراوي إلى أن قيمة العقار تصل إلى ملايين، ولكن يحصل المالك على قيمة إيجارية بسيطة لا تعادل القيمة الحقيقية للعقار.